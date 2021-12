Campanha do TJ visa à conclusão de processos

Começa nesta segunda-feira, 3, a campanha "Justiça pela paz em casa", realizada no estado pelo Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). O objetivo é agilizar processos de casos de violência doméstica contra a mulher. No entanto, a iniciativa expõe uma situação complicada no Judiciário: só nas cinco varas especializadas, há o acúmulo de pelo menos 21,5 mil processos.

Coordenadora da iniciativa na Bahia - a campanha é nacional e promovida pelo Supremo Tribunal Federal -, a desembargadora Nágila Brito afirmou que o tempo de duração de uma semana da ação não será suficiente para reduzir a quantidade de processos existentes e que a intenção é dar visibilidade para a situação.

Além das especializadas, há os processos das varas do júri relativos a homicídios de mulheres em situação de violência doméstica ou familiar, que Nágila não soube informar o quantitativo.

O que será antecipado na semana da campanha só deverá ser contabilizado na próxima sexta-feira, quando a iniciativa finaliza e a Lei Maria da Penha completa nove anos. "Tudo aquilo que foi possível, audiências, júris, ações comuns, foi antecipado para mostrar que a Justiça é célere nos casos de violência contra a mulher. Não tergiversamos com esse tipo de violência", destacou a desembargadora.

Desde 2013, a advogada V.A., 32, espera o resultado de um processo contra o ex-namorado que a agrediu duas vezes com socos. Ele não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçou de morte. Uma vez, ele a agrediu, quando ela retornava de uma festa infantil e, após bater nela, ainda a estuprou.

"Emocionalmente, é desgastante para mim. A cada encontro, revivo tudo. Sei que há morosidade da Justiça, mas sei que são poucos juízes para a quantidade de processos. Só este ano inauguraram a 2ª Vara, sem falar na quantidade insuficiente de servidores", disse.

Ela contou que a violência a deixou com pânico. Em uma das situações, ele a agrediu dentro do carro em movimento e não a deixava sair. "Eu tentava abrir a janela e gritar. Preferia morrer no asfalto do que na mão dele. Hoje, faço tratamento e tomo medicação", frisou.

Sofrimento

Para as vítimas, a morosidade em processos traz mais sofrimento, segundo a coordenadora do Grupo de Defesa das Mulheres (Gedem) do Ministério Público (MP-BA), Márcia Teixeira. Há também o crescimento da impunidade. "A morosidade acarreta revitimização da vítima e da família porque não há ação efetiva da Justiça. Isso fortalece o agressor para prosseguir com as ações. Traz sofrimento para a vítima e pode causar problemas psicológicos", afirmou a promotora de justiça.

Para ela, seria necessária a criação de programas de área de saúde para dar suporte a essas vítimas. Na 1ª Vara da Violência Doméstica, por exemplo, não há equipe multidisciplinar (psicólogo e assistente social) para acompanhá-las.

Presidente da Comissão das Mulheres da Ordem dos Advogados (OAB-BA), Andréa Marques destacou a importância da celeridade processual por conta de, geralmente, o agressor conviver com a vítima. "A gente está tratando de um tribunal que foi o segundo pior em produtividade do país. Apesar dos esforços, há um problema estrutural. No entanto, essas mulheres precisam de celeridade", afirmou.

Questionada se as antecipações podem, ao menos, amenizar a situação, a desembargadora disse que "pode reduzir um pouco". "Seria sonhar demais. É chamar atenção para o problema e dizer que o Judiciário não se conforma com isso. Justiça que não é célere não é justiça", acrescentou.

Segundo ela, para esta semana, foram marcados 12 júris populares. "Isso é grande. Em março (quando foi realizada primeira fase da campanha), só realizamos um", concluiu.

