Campanha divulga produção orgânica durante o Mundial

Salvador recebe até esta quinta-feira, 19, no Terreiro de Jesus, Centro Histórico, um dos quiosques da campanha Brasil Orgânico e Sustentável. A ação permite que agricultores familiares e produtores orgânicos divulguem e comercializem mercadorias durante a Copa.



Conservas, cocada, queijada, jenipapo, café torrado e moído, sucos, vinhos, pimentas, geleias, frutas desidratadas, canjiquinha e mingaus são alguns dos produtos que os visitantes podem provar e comprar na capital baiana.



"A campanha mostra ao consumidor - nacional e estrangeiro - o potencial da agricultura familiar brasileira, que cada vez está mais organizada e estruturada para atender ao mercado", destaca Arnoldo de Campos, secretário nacional de segurança alimentar e nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.



Os produtos demonstram diversidade de sabores e texturas, com a qualidade e a variedade próprias da produção familiar e orgânica.



A qualidade é atestada por pelo menos um dos selos promovidos pela campanha: de Identificação da Participação da Agricultura Familiar (Sipaf), Produto Orgânico do Brasil, Comércio Justo ou Indicação Geográfica.



Além de Salvador, há quiosques em mais nove cidades-sede da Copa: Brasília, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo.



Participantes



Cooperativas e associações com foco na produção sustentável no estado participam da campanha Brasil Orgânico e Sustentável.



Entre elas, a CooperBahia, com sede em Umburanas (no centro-norte baiano); a Cooperbio, que reúne produtores orgânicos e biodinâmicos da Chapada Diamantina; a Associação Cultural de Preservação do Patrimônio Bantu (Acbantu), que trabalha com diversos produtos - de alimentos ao artesanato.



O evento é uma iniciativa do governo federal, realizada pelos ministérios do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), do Desenvolvimento Agrário (MDA) e do Esporte (ME), em parceria com a Agência de Cooperação Alemã (GIZ), o Instituto de Promoção do Desenvolvimento (IPD), o Programa das Nações Unidades para o Meio Ambiente (Pnuma) e a Associação Brasil Orgânico e Sustentável (Abrasos).



A campanha Brasil Orgânico e Sustentável conta, ainda, com o patrocínio do Serviço Social do Comércio (Sesc).

