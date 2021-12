Campanha diagnostica catarata na Grande Salvador

A Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Mata de São João (Grande Salvador), programa para 30 e 31 de maio a campanha Catarata e Exame Oftalmológico - De Olho no Futuro. A ação visa beneficiar cerca de duas mil pessoas de baixa renda, previamente selecionadas e encaminhadas pela SMS. Os pacientes com mais de 40 anos e menos de 0,7 de visão serão atendidos na Escola Municipal José Seixas Filho (Imbassaí), a partir das 8h. De caráter resolutivo, o atendimento irá além do diagnóstico, fornecendo o suporte necessário para tratamento. O paciente com catarata poderá agendar a cirurgia e receberá gratuitamente todo o tratamento pós-cirúrgico, remédios e óculos. A associação anuncia, ainda, o VIII Congresso Brasileiro de Catarata e Cirurgia Refrativa, de 3 a 6 de junho, em Costa do Sauipe.

