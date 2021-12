Campanha de vacinação contra o sarampo é prorrogada

A Secretaria Municipal da Saúde informou que prorrogou até o dia 15 de abril a campanha de imunização contra o sarampo na capital baiana, que terminaria nesta segunda-feira, 31.

Conforme o órgão, quase 100 mil crianças entre seis meses e menores de cinco anos ainda não foram imunizadas na capital. A prorrogação do prazo visa ampliar a cobertura vacinal.

Os pais ou responsáveis deverão levar as crianças aos postos de saúde da rede municipal. Todas as crianças da faixa etária devem ser vacinadas, mesmo aquelas que receberam a dose antes do início da campanha, em 20 de fevereiro, porque trata-se de uma dose de intensificação.



A estratégia introduzida de forma emergencial visa impedir a entrada do sarampo na capital baiana, já que, neste ano, foram notificados 124 casos no Ceará, 18 em Pernambuco e seis em São Paulo.

Até esta segunda, pouco mais de 59 mil (38%) dos quase 157 mil menores que fazem parte da faixa etária contemplada foram imunizados no município. O objetivo da SMS é vacinar pelo menos 95% do público alvo.



Doença

Secretaria Municipal da Saúde lembra que o sarampo é uma doença de elevada transmissibilidade que pode acometer crianças e adultos. A transmissão acontece diretamente de pessoa para pessoa, através das secreções expelidas ao tossir, espirrar ou falar.

