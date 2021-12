Campanha de vacinação contra gripe realiza Dia D no sábado

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (gripe) realiza o Dia D neste sábado, 26, das 8h às 17h, com o objetivo de ampliar o acesso da população aos 291 postos de vacina, entre unidades de saúde, pontos fixos e voláteis espalhados por locais movimentados dos municípios.

Em Salvador, a campanha pretende vacinar 80% das 617 mil pessoas que fazem parte do público-alvo, entre elas idosos a partir dos 60 anos, crianças de seis meses a cinco anos, gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), profissionais de saúde e portadores de doenças crônicas, além da população privada de liberdade e indígenas.

De acordo com informações da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), somente neste ano Salvador já registrou 17 casos de gripe, com uma morte causada por complicações da doença. Em 2013, a capital baiana conseguiu atingir a meta da campanha contra a influenza, imunizando 94% do público-alvo.

<ARQUIVO ID=1408641/>

adblock ativo