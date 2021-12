Campanha de vacinação contra gripe começa na segunda

Começa nesta segunda-feira, 15, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza (Gripe), que segue até 31 de maio e pretende alcançar 372 mil pessoas. Este número equivalente a 80% do total do público-alvo de Salvador: idosos com mais de 60 anos, crianças de seis meses a dois anos, gestantes, mulheres que tiveram filho nos últimos 45 dias, trabalhadores da saúde, pessoas com doenças crônicas, população privada de liberdade e indígenas.

A vacinação será realizada das 8h às 17h, nas unidades de saúde municipais, além do atendimento especial a asilos, creches, hospitais, maternidades, delegacias e penitenciárias.

Já no Dia D, em 20 de abril, além do funcionamento das unidades tradicionais, a Secretaria Municipal da Saúde instalará postos de vacinação em áreas de grande circulação de pessoas, como shoppings, supermercados, igrejas e escolas, ampliando o acesso da população.

Esta vacina combate os principais vírus que circularam no último inverno: Influenza A H1N1, Influenza A H3N2, Influenza B. A imunização pode reduzir em até 45% o número de hospitalizações por pneumonias e até 75% a mortalidade global por complicações da influenza. Em 2011, de acordo com o Ministério da Saúde, foram registradas 110 mortes por gripe em todo o Brasil. Em 2012, foram confirmados 16 casos de Influenza A H1N1 no estado da Bahia, sendo sete em Salvador.

