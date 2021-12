Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) divulgou no final da tarde desta quinta-feira, 25, por meio da assessoria de comunicação, que a campanha de vacinação contra a influenza (gripe), que terminaria nesta sexta, 26, está prorrogada até o próximo dia 9 de junho (confira os locais de imunização abaixo).

A medida, de acordo com o comunicado, foi adotada porque “mesmo com o esforço das três esferas de governo, o Brasil só atingiu 60,5% da população”.

Ainda de acordo com a Sesab, na Bahia, até esta quinta, “somente 1.917.522 pessoas tomaram a dose de vacina contra a gripe”. Na Bahia, 3,6 milhões de pessoas estão aptas a tomar a vacina, e a meta é vacinar 90% do público-alvo, cerca de 3,2 milhões de cidadãos.

Em Salvador, as pessoas do grupo prioritário devem se dirigir a um posto para receber as doses. Do início da campanha (18 de abril) até quinta, 366 mil pessoas foram imunizadas na capital, segundo dados da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) – que tem como meta imunizar 90% do público-alvo.

“O correto é que as pessoas sejam vacinadas no período da campanha, porque não é bom deixar para depois. Conforme vão avançando os meses e chegando o inverno, a circulação do vírus cresce” , diz Doiane Lemos subcoordenadora de Imunização do município.

O público-alvo definido pelo Ministério da Saúde é formado por idosos (a partir de 60 anos), crianças (de 6 meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas (mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde, professores do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, povos indígenas e população privada de liberdade.

Os menores índices estão entre gestantes (42,5%) e crianças de 6 meses a menores de 5 anos (32,8%).

Atualização

Na ultima atualização, cerca de 1,8 milhões de pessoas receberam a dose, sendo que os grupos de trabalhadores de saúde e de idosos tiveram maior adesão.

“Os grupos prioritários são definidos por conta do risco da infecção pelo vírus influenza. As crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas têm maior risco de adquirir a doença. Com isso, o objetivo da campanha é diminuir as complicações, internações e óbitos causados pelo influenza”', destaca Ramon Saavedra, coordenador do Programa Estadual de Imunização.

Medidas

Segundo o gestor, a vacinação contra a gripe é uma das medidas mais efetivas para a prevenção da influenza grave e complicações.

A gripe é uma doença respiratória infecciosa de origem viral, que pode levar ao agravamento e ao óbito, especialmente nos indivíduos que apresentem fatores ou condições de risco para as complicações da infecção.

A transmissão da doença geralmente ocorre por meio de secreção das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que, após ter contato com superfícies recém-contaminadas pelo vírus, pode levar o agente infeccioso direto à boca, olhos e nariz.

Locais de imunização em Salvador:

- MULTICENTRO AMARALINA - RUA VISCONDE DE ITABORAI, 1193, NORDESTE DE AMARALINA

- USF CLEMENTINO FRAGA - AV CENTENARIO SN, BARRIS

- HIPER IDEAL PITUBA - RUA CEARÁ, Nº 339, PITUBA

- HIPER BOM PREÇO ACM - AV. ANTONIO CARLOS MAGALHAES, 155, PITUBA

- HIPER BOM PREÇO CHAME-CHAME - AV. CENTENARIO, CHAME-CHAME

- 12º CENTRO DE SASÚDE ALFREDO BUREAU (RUA JAIME SALPONICK , SN CONJ. GUILHERME MARBACK SETOR 1 IMBUÍ)

- UBS CÉSAR DE ARAÚJO (RUA MANOEL QUARESMA, 08, BOCA DO RIO)

- ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA VALE DOS RIOS (RUA ARTHUR FRAGA S/N COND. JD. VALE DOS RIOS, STIEP)

- ASSOCIAÇÃO CRISTÃ FEMININA (RUA DA TRANQUILIDADE 299, BOCA DO RIO)

- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BAIXA FRIA (RUA JOÃO NUNES DA MATA S/N BAIXA FRIA)

- IGREJA SÃO FRANCISCO (RUA CLEMENTE MARIANI, S/N BOCA DO RIO)

- USF PITUAÇU (RUA GONÇALVES CEZIMBRA 04 PITUAÇU)

- CMEI CASTRO ALVES (AV. JORGE AMADO 100 , IMBUÍ)

- SUPERMERCADO EXTRA PARALELA (PARALELA)

- USF PARQUE DE PITUAÇU (RUA ARAÚJO BASTOS 101 PITUAÇU)

- USF ZULMIRA BARROS (RUA DESEMBARGADOR MANOEL PEREIRAS /N COSTA AZUL)

- SUPERMERCADO BOM PREÇO (AV. OTAVIO MANGABEIRA , 4435 JD ARMAÇÃO)

- SUPERMERCADO G BARBOSA (RUA ADELAIDE FERNANDES DA COSTA , 205, COSTA AZUL)

- SUPERMERCADO BOM PREÇO (AVENIDA DOM. JOÃO VI)

- SUPERMERCADO G BARBOSA (AVENIDA MÁRIO LEAL FERREIRA)

- UBS MANOEL VITORINO (AVENIDA D OM. JOÃO VI Nº 450)

- UBS COSME DE FARIAS (RUA DIRETA DE COSME DE FARIAS)

- USF VALE DO MATATU (VALE DO MATATU)

- USF CANDEAL (RUA 18 DE AGOSTO CANDEAL)

- SUPERMERCADO BOM PREÇO DA VASCO (AVENIDA VASCO DA GAMA)

- USF SANTA LUZIA (RUA ALMIRANTE ALVAES CÂMERA- ENGENHO VELHO DE BROTAS)

- SUPERMERCADO BOM PRECO (AVENIDA MARIO LEAL FERREIA)

- SUPERMERCADO G BARBOSA (BOA VISTA DE BROTAS)

- ASSOCIAÇÃO DEUS MENINO (RUA ALMIRANTE ALVAES CÂMERA- ENGENHO VELHO DE BROTAS)

- IGREJA CATOLICA VILA LAURA (VILA LAURA)

- SUPERMERCADO EXTRA RÓTULA DO ABACAXI

- USF ARENOSO - RUA BARÃO DE MAUÁ

- POSTO VOLANTE ARENOSO - RUA DIRETA DO ARENOSO

- USF BARREIRAS - RUA FERNANDO PEDREIRA, S/N

- ATAKAREJO ESTRADA DAS BARREIRAS, SÃO GONÇALO

- HIPER BOMPREÇO CABULA (R. SILVEIRA MARTINS, 2233 - CABULA)

- 11º CENTRO (RUA JURUCUTUS S/N SABOEIRO)

- RESGATE ASSOCIAÇÃO CONSOLAR (RUA NOSSA SRª DO RESGATE)

- ONG TODO DIA (RUA THOMAZ GONZAGA)

- ESTAÇÃO PIRAJÁ (ESTAÇÃO PIRAJÁ)

- USF CALABETÃO (RUA CLERISTON ANDRADE, S/Nº CALABETÃO)

- COMPLEXO RODOVIÁRIO DE SALVADOR (AV. ACM, SN)

- USF SARAMANDAIA (RUA DA HORTA, SN. SARAMANDAIA)

- UBS MATA E CURA (RUA JARDIM PAMPULHA)

- ESCOLA MAXIMINIANO (RUA DIRETA DA MATA ESCURA)

- UBS SANTO INÁCIO (AALAMEDA 56, S/N JARDIM SANTO INÁCIO)

- ESCOLA MUNICIPAL JARDIM SANTO INÁCIO (PRAÇA JARDIM SANTO INÁCIO, S/Nº)

- 6º CS RODRIGO ARGOLO (TANCREDO NEVES)

- CEIFAR (RUA DIRETA DO TANCREDO NEVES)

- USF SUSSUARANA - AV. ULYSSES GUIMARÃES, S/N

- ESCOLA MUNICIPAL NOVA SUSSUARANA (RUA DALVA SANTOS DE ARAÚJO S/N)

- ESCOLA MUNICIPAL NOVO HORIZONTE (RUA ALBINO FERNANDES, S/N NOVO HORIZONTE)

- USF PERNAMBUEZINHO - RUA THOMAZ GONZAGA, S/N

- ESCOLA MUNDO FELIZ (TRAVESSA MANOEL BASTOS)

- PA PERNAMBUÉS (AV. HILDA, 02, PERNAMBUÉS)

- USF CABULA VI (ALTO DO CACHOEIRINHA)

- USF DORON - RUA FERNANDO DE SÃO PAULO, S/N, DORON

- POSTO VOLANTE NA NARANDIBA (AVENIDA EDGARD SANTOS)

- UBS ENGOMADEIRA (RUA DIRETA DA ENGOMADEIRA)

- UNIDADE ARRAIAL (ARRAIAL DO RETIRO)

- ESCOLA ESTADUAL ANA BERNARDES RUA VIA LOCAL C2,N 406 CAJAZEIRAS VI

- PRAÇA DE CAJAZEIRAS II

- USF- CAJAZEIRAS V (ESTRADA DO MATADOURO, RÓTULA CAJAZEIRAS V)

- USF PALESTINA (RUA SARGENTO BONIFACIO S/N)

- VOLANTE BICO DOCE/ PALESTINA

- USF CAJAZEIRAS IV VIA COLETORA

- ESCOLA MUNICIPAL OSCAR DA PENHA (RUA WALDELOIR REGO)

- USF- CAJAZEIRAS X (RUA MINISTRO APOLONIO SALESN, CAJAZEIRAS X)

- O FAZENDÃO RÓTULA DA FEIRINHA, CAJAZEIRAS X

- SUPERMERCADO ATACADÃO (RUA COQUEIRO GRANDE,614, FAZENDA GRANDE)

- USF- JARDIM DAS MANGABEIRAS (RUA DIRETA DA MANGABEIRA)

- USF- BOCA DA MATA (SETOR 7, CAMINHO 58, FAZENDA GRANDE IV)

- AAPMVIA COLETORA B, EM FRENTE A ENTRADA DO JAMBEIRO

- USF- YOLANDA PIRES (RUA DIRETA , QUADRA E, SN, FAZENDA GRANDE I)

- CHURRASCARIA BODE NA BRASA

- COLÉGIO SANTA RITA (FIM DE LINHA DE ÁGUAS CLARAS)

- UBS - NELSON P. DOURADO (RUA ENDEO NASCIMENTO, ÁGUAS CLARAS)

- COLÉGIO ELISIA SALDANHA, FAZENDA GRANDE III

- COLÉGIO RENAN BALEEIRO (LOTEAMENTO NOGUEIRA, ÁGUAS CLARAS)

- USF- CAJAZEIRAS XI (RUA JUSCELINO KUBSTHECK)

- UBS RAMIRO DE AZEVEDO (LARGO DO CAMPO DA PÓLVORA, 08 - NAZARÉ)

- UBS SANTO ANTONIO (PRAÇA DOS QUINZE MISTÉRIOS, N 238 - SANTO ANTONIO)

- USF GAMBOA (R. CARLOS GOMES, 273 - CAMPO GRANDE)

- USF TERREIRO DE JESUS (PRAÇA TERREIRO DE JESUS, S/N, PELOURINHO)

- UBS BARBALHO (RUA PROFESSOR ARTUR MENDES DE AGUIAR, N 4 - BARBALHO)

- MULTICENTRO CARLOS GOMES (R. CARLOS GOMES, 270 - CENTRO)

- SHOPPING PIEDADE (RUA CONSELHEIRO JUNQUEIRA AYRES, 8 - BARRIS)

- CMEI ELOYNA BARRADAS/CRECHE (R. CLÓVIS DE ALMEIDA MAIA, SN - RIBEIRA)

- UBS VIRGÍLIO DE CARVALHO (RUA DUARTE DA COSTA, S/N - DENDEZEIROS)

- SUPERMERCADO BOMPREÇO (LARGO DO PAPAGAIO - CAMINHO DE AREIA)

-- UBS MINISTRO ALKMIN (RUA LOPES TROVÃO, S/N - MASSARANDUBA)

- USF JOANES LESTE (CONJ. JOANES LESTE, QD 23 - LOBATO)

- ESTAÇÃO LESTE CALÇADA

- ESCOLA MUNICIPAL CARMELITANA DO MENINO JESUS URUGUAI

- MAX CENTER ATACADÃO, MARES

- UBS PROF JOSÉ MARIANE UNIDADE (AV DORIVAL CAYMMI, S/N, ITAPUÃ)

- USF PROFESSOR ARISTIDES MALTEZ (UNIDADE RUA LAURO DE FREITAS,S/N SÃO CRISTÓVÃO)

- USF EDUARDO MAMEDE (UNIDADE RUA 1,S/N MUSSURUNGA)

- USF NOVA ESPERANÇA (UNIDADE RUA 7 DE SETEMBRO,S/N RODOVIA CIA)

- USF PARQUE SÃO CRISTÓVÃO (UNIDADE RUA SANTA RITA DA CEASA,S/N PARQUE SÃO CRISTÓVÃO

- USF ALTO DO COQUEIRINHO (UNIDADERUA SÉRGIO CARNEIRO BRITO,S/N ALTO DO COQUEIRINHO

- UBS DR ORLANDO IMBASSAY (UNIDADE RUA TANCREDO NEVES,S/N BAIRRO DA PAZ)

- MULTICENTRO LIBERDADE - SALA 1 (RUA LIMA E SILVA, 217, LIBERDADE)

- SUPERMERCADO TODO DIA (RUA LIMA E SILVA, 400, LIBERDADE)

- POSTO DE SAÚDE SÃO JUDAS TADEU - SALA 1 (RUA PROFESSOR SOEIRO, S/N, PAU MIÚDO)

- ESCOLA PRINCESA ISABEL – RUA 1º DE JANEIRO, 37, CIDADE NOVA

- ASSOCIAÇÃO DE DEFESA COMUNITÁRIA DO BAIRRO SERTANEJO – RUA ESTEVES DE ASSIS , 126, BARROS REIS

- VILA ANTÔNIO BALBINO (RUA DO BRONGO, S/N, IAPI)

- POSTO SÃO JUDAS TADEU - SALA 2 (RUA PROFESSOR SOEIRO, S/N, PAU MIÚDO)

- POSTO SANTA MÔNICA I (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA)

- POSTO SANTA MÔNICA II (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA)

- CONJUNTO BAHIA (RUA DR. ARISTIDES DE OLIVEIRA / CONJUNTO BAHIA)

- USF SAN MARTIN - SALA 1 (AV SAN MARTIN, SN)

- IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS (RUA PROGRESSISTA, 155, CURUZU)

- ILE AIYE RUA DO CURUZU, 228, CURUZU

- USF SAN MARTIN - SALA 2 (AV SAN MARTIN, SN)

- UBS Mª C. S. IMBASSAHY - SALA I (RUA MARQUES DE MARICA, S/N, PAU MIUDO)

- UBS Mª C. S. IMBASSAHY - SALA II (RUA MARQUES DE MARICA, S/N, PAU MIUDO)

- IGREJA PARÓQUIA SÃO PAULO - JARDIM ELDORADO, Nº 1, IAPI

- U S. F DE CANABRAVA, CANABRAVA

- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CANABRAVA, CANABRAVA

- UNIDADE BÁSICA DDE SAÚDE NOVO MAROTINHO (ESTRADA VELHA DO AEROPORTO, S/N, NOVO MAROTINHO)

- CENTRO DE SAÚDE DE SETE DE ABRIL (RUA DA FELÍCIA - SETE DE ABRIL)

- 20° CENTRO DE SAÚDE CASTELO BRANCO

- UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PIRES DA VEIGA, PAU DA LIMA

- USF DE NOVA BRASÍLIA, NOVA BRASÍLIA

- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE DOM AVELAR, DOM AVELAR

- UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE CAMBONAS (RUA RIO CAMBONAS)

- UBS CECY ANDRADE (RUA GENARO CARVALHO 1ª ETAPA DE CASTELO BRANCO)

- ESTADIO MANOEL BARRADAS (RUA ARTEMIO VALENTE CANA BRAVA)

- POSTO DE SAÚDE (RUA DA JAQUEIRA S/N RETIRO)

- SUPERMERCADO G .BARBOSA (AVENIDA GENERAL SAN MARTIN S/N)

- USF ALTO DO CABRITO (RUA SANTA GERTRUDES)

- USF RECANTO DA LAGOA (RUA SALVADOR)

- IGREJA SÃO JOSÉ OPERÁRIO, PARIPE

- ASSEMBLÉIA DE DEUS EQ. VERMELHA

- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES AMCHOMOLA (RUA VITÓRIA DA CONQUISTA)

- UBS MARECHAL RONDON (PÇA MARECHAL RONDON S/N FINAL DE LINHA MARECHAL RONDON)

- USF ALTO DO PERU (2ª TRAV DO ORIENTE)

- SEDE DA CAPELINHA (RUA DIRETA DA CAPELINHA)

- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES BREJAL (R. DOM LUIS DE VASCONCELOS)

- USF ANTONIO LAZZAROTTO (AVENIDA SUBURBANA)

- ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE PIRAJÁ (RUA PIJAJA VELHA)

- 18 CENTRO DE SAÚDE DR. PERICLES LARANJEIRAS (R. PERICLES LARANJEIRAS)

- CS FREI BENJAMIN - 4 SALAS DE VACINA DENTRO DO POSTO (RUA DA MATRIZ, S/Nº, VALÉRIA)

- USF- FIAIS (RUA VOLUNTÁRIO DA PATRIA)

- SUPERMERCADO BOM PREÇO, SÃO CAETANO

- USF BOA VISTA DO LOBATO (R. JOÃO RODRIGUES MENDES S/N FINAL DE LINHA)

- USF BOA VISTA DE SÃO CAETANO (RUA RODOVIA A S/N)

- COLÉGIO HELENA MAGALHÃES (R. 8 DE DEZEMBRO, S/N - BOA VISTA DE SÃO CAETANO)

- IGREJA CATÓLICA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (R. JOSÉ TIBÉRIO, S/N - BOA VISTA DE SÃO CAETANO)

- IGREJA BATISTA SÃO CAETANO (RUA ARISTOTELES GOES S/N SÃO CAETANO)

- U.E. GERCINIO COELHO (R. 08 DE NOVEMBRO S/N PIRAJÁ)

- USF SÃO JOÃO CABRITO (RUA DOS FERROVIÁRIOS S/N , FINAL DE LINHA, SÃO JOÂO CABRITO)

- USF ITACARANHA (RUA PIPIRA, S/N)

- IGREJA CATOLICA RUA LAGOA DOURADA

- USF BEIRA MANGUE - PONTO FIXO, MANHÃ E TARDE (AVENIDA AFRÂNIO PEIXOTO, SUBURBANA, EM FRENTE A ENTRADA DO PARQUE SÃO BARTOLOMEU

- IGREJA UNIDOS EM CRISTO - PONTO VOLANTE, MANHÃ, ARAÇAIS, PLATAFORMA.

- BAR DE JÚLIO - PONTO VOLANTE, TARDE (RUA JAIME VIEIRA LIMA)

- USF ALTO DE COUTOS II (RUA GOLAN, ALTO DE COUTOS)

- USF VISTA ALEGRE (RUA DO SABIÁ, SN, CJ VISTA ALEGRE, COUTOS)

- USF SÃO JOSÉ DE BAIXO (RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA, S/N, LOBATO)

- USF A. DA TEREZINHA

- ESCOLA DURVAL PINHEIRO (RUA GETÚLIO VARGAS)

- USF BOM JESUS DOS PASSOS (AV. BEIRA MAR)

- ESCOLA MARCÍLIO FIAS (PRAIA DE PARAMANA)

- USF DE ALTO DE COUTOS (TV. 2 DE JULHO S/N - ALTO DE COUTOS)

- UBS FAZENDA COUTOS (RUA MARQIES DE LEÃO, S/N - FAZENDA COUTOS)

- USF SÃO TOMÉ (RUA SANTA FILOMENA S/N)

- UBS FAZENDA COUTOS (RUA MARQIES DE LEÃO, S/N - FAZENDA COUTOS)

- USF ESTRADA DA COCISA (R. MONTE CLARA S/N PARIPE- FINAL DE LINHA DA COCISA)

- USF BARIRI (PRAÇA DO BARIRI S/N- BARIRI, PLATAFORMA)

- USF FAZENDA COUTOS 1 (R. TEODORO FONSECA S/N, FAZENDA COUTOS)

- ESCOLA MUNICIPAL COLINA DO MAR (RUA PAULO AVELAR - FAZENDA COUTOS)

- USF NOVA CONSTITUINTE (R. DIRETA DA CONSTITUINTE S/N- PERIPERI)

- USF ALTO DO CRUZEIRO (R. CAMPO DA BOLA S/N - RIO SENA)

- IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS,R. AMBROSINA ARRUDA S/N-PERIPERI

- USF FAZENDA COUTOS 3 (R.ALTO DAS MALVINAS S/N - FZ. COUTOS 3)

- UBS PARIPE (R. ALMIRANTE BARROSO S/N - PARIPE)

- USF ILHA DE MARÉ (R DAS CAEIRA, 72, PRAIA GRANDE, I. DE MARÉ)

- USF CONGO (R . SANTO INÁCIO S/N -ALTO DE COUTOS)

- USF ILHA AMARELA (R . NOVA ESPERANÇA DE ILHA AMARELA,S/N - ILHA AMARELA)

- USF BATE CORAÇÃO (R.JURACY MAGALHÃES DE PARIPES/N-BATE CORAÇÃO)

- ANTIGA SEDE DO DISTRITO (R.DR.ALMEIDA,3-PERIPERI)

- USF ALTO DE COUTOS (TV.2 DE JULHO, S/N - ALTO DE COUTOS)

- USF RIO SENA (R. DO LÍRIO, 399 - RIO SENA)

- PONTO AMBROSINA (BASE COMUNITÁRIA DE MIRANTES)

- IGREJA ADVENTISTA (BASE COMUNITÁRIA DE MIRANTES)

*Estagiário sob a supervisão do editor-coordenado Luiz Lasserre

