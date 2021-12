Campanha de vacinação antirrábica começa no dia 3

Com dois casos de raiva em morcegos hematófagos – que se alimentam de sangue – este ano, a região de Patamares é alvo da campanha de vacinação antirrábica realizada pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) até o fim deste mês.

A ação da prefeitura antecede a campanha nacional de vacinação em animais domésticos (cães e gatos), que está prevista para começar a partir do próximo dia 3, com duração de 45 dias, em 265 postos de saúde na capital baiana, até o dia 17 de agosto.

Os casos ocorridos no bairro correspondem ao total de registros com morcegos raivosos em toda a capital baiana em 2018. Apesar das notificações, Salvador não tem ocorrência de raiva humana desde 2004. Além disso, o último registro em animal doméstico foi em 2009.

Além de vacinar os animais do bairro, os agentes do CCZ colaram cartazes em condomínios locais, distribuíram panfletos e orientaram moradores, como a aposentada Stella Loyola, 68 anos, que aproveitou a manhã desta segunda-feira, 25, para vacinar sua cadela.

Proteção

Ciente dos ataques de morcegos raivosos a animais no bairro, no ano passado, a aposentada não titubeou ao ser informada sobre a campanha. “A campanha é importante, pois não precisamos transportar o animal nem pagar a vacina, que custa em torno de R$ 60”, comemora.

Chefe do Setor de Vigilância contra a Raiva do CCZ, o médico veterinário Aroldo Carneiro avalia que, por estarem situados em uma área com muito verde, os condomínios em Patamares são ambiente favorável à aproximação de animais silvestres, como morcegos e micos.

Não só os hematófagos, mas também os morcegos insetívoros – que se alimentam de insetos – e os fitófagos – que se alimentam de frutos, néctar, partes floras e folhas – podem adquirir e transmitir a doença, por meio da mordida, arranhadura ou lambedura.

“Orientamos as pessoas que, ao encontrarem o animal morto ou doente, não o manipulem e acionem o CCZ”, alerta. “Ainda há o risco de o animal doméstico contrair a doença, ao investigar o morcego”, completa. O órgão pode ser contatado pelos números 3611-7331 ou 3611-7310.

Carneiro informa que mesmo os animais vacinados na campanha realizada em setembro passado devem repetir o procedimento. “Só não recomendamos repetir a dose para os vacinados há menos de um mês, mas qualquer animal a partir de três meses deve fazê-lo”, orienta.

Caso um humano seja mordido pelo morcego com raiva, Carneiro orienta lavar o local com bastante água e sabão e, em seguida, procurar a unidade de saúde mais próxima. “Quem receber o soro e a vacina estará protegido, desde que siga todas as orientações médicas”, salienta.

Se na capital baiana o último caso de raiva em humanos foi em 2004, no estado a mais recente notificação ocorreu em março do ano passado, quando um homem que morava na zona rural de Paramirim (a 65,6 km de Salvador) morreu em decorrência da doença.

À época, a vítima só procurou atendimento médico 21 dias depois de ter sido mordido pelo animal, enquanto ordenhava uma vaca. Além disso, somente após uma semana internado que o homem informou à equipe médica que havia sido mordido por morcego.

