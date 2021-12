Campanha de vacinação antirrábica começa nesta quinta

O Centro de Controle de Zooneses (CCZ) realiza nesta quinta-feira, 12, sexta, 13, e sábado, 14, a campanha de vacinação antirrábica nos distritos sanitários do Subúrbio Ferroviário, São Caetano/Valéria, Liberdade e Cabula/Beiru, em Salvador. A campanha visa a erradicação da raiva, cujas complicações, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), causam mais de 50 mil mortes por ano em todo o mundo.

A doença é transmitida através da saliva de animais infectados. Os moradores poderão levar seus cães e gatos para serem imunizados nas unidades volantes do CCZ.

Já nos dias 19, 20 e 21 de setembro serão contemplados os distritos de Brotas, Itapuã, Pau da Lima e Barra/Rio Vermelho.

Visitas casa a casa

A segunda fase da mobilização terá início a partir do dia 24 deste mês. Nessa etapa, que contempla as regiões de Cajazeiras, Centro Histórico e Boca do Rio, os agentes de endemias da Secretaria Municipal da Saúde irão visitar casa a casa imunizando cães e gatos. A campanha termina no próximo dia 4 de outubro.

