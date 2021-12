Campanha de Natal dos Correios é lançada na Pituba

Realizada há 26 anos, a campanha nacional Papai Noel dos Correios teve nesta terça-feira, 10, lançada na Bahia sua edição 2015. O lançamento foi na agência central, na Avenida Paulo VI, Pituba. Trata-se de uma ação solidária que adota cartas de crianças de até 10 anos, em situação de vulnerabilidade social, vinculadas a escolas e creches.

As crianças enviam cartas para as unidades dos Correios e aguardam adoção após leitura e seleção dos pedidos feitos ao Bom Velhinho. Este ano, além de Salvador, participam da campanha as unidades de Barreiras, Juazeiro e Itaberaba.

Nos últimos três anos, em todo o país, foram recebidos 2,9 milhões de cartas destinadas ao Papai Noel dos Correios. Desse total, 1,9 milhão atendia aos critérios da campanha e quase 80% delas foram adotadas, o que equivale a 1,5 milhão.

Na Bahia, somente no ano passado foram recebidas 27.754, das quais, 16.010 foram adotadas. "Nesta campanha a sociedade e funcionários dos Correios têm a oportunidade de ler e escolher as cartinhas, o que, para nós, é uma ação muito importante. Em 2014, atendemos a 16 mil cartas e este ano já recebemos mais de três mil", disse o diretor regional Cláudio Garcia.

Fecomércio

Quem passou a noite desta terça pela avenida Tancredo Neves pôde observar a iluminação de Natal da Casa do Comércio, inaugurada ao som do Coral do Sesc.

Durante a solenidade, a 2ª edição da campanha Natal Solidário, promovida pela Federação do Comércio do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), foi aberta.

A meta, segundo o vice-presidente da Fecomércio, Kelsor Fernandes, é arrecadar o dobro em relação ao ano passado (4.169 peças de roupas, 278 pares de calçados e 1.163 brinquedos).

"Para isso, ampliamos os postos de coleta". Conforme Fernandes, por enquanto só a sede da Fecomércio, na Av. Tancredo Neves, recebe os donativos. A partir do próximo dia 21, os shoppings da Bahia, Barra, Salvador, Piedade, Lapa, Norte (além da sede da Fecomércio) também estarão recebendo.

*Colaborou Jair Mendonça Jr.

