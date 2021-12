Campanha de mobilização contra o Aedes aegypti inicia nesta quinta em Salvador

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) inicia a campanha de mobilização contra o Aedes aegypti a partir desta quinta-feira, 18. As equipes estarão nas ruas às quintas e sextas-feiras, às 8h, até o mês de abril, visitando pontos estratégicos para combater a proliferação do mosquito.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) notificou 99 casos de dengue, 58 de chikugunya e 18 de zika entre janeiro e março deste ano.

Segundo a subgerente de arboviroses do CCZ, Cristina Guimarães, o mês de março é historicamente pontuado por um aumento do número de ocorrências das doenças transmitidas pelo mosquito na cidade.

Cronograma

Nesta quinta, 18, e sexta-feira, 19, as inspeções serão realizadas em cemitérios, templos religiosos, borracharias, pontos de reciclagem e imóveis acumuladores. Na próxima semana, dias 25 e 26 de março, é a vez de praças públicas, bocas de lobo e instituições de saúde como Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), hospitais e clínicas.

Nos dias 1º e 2 de abril, as inspeções acontecem em instituições de ensino municipais, em parceria com a Secretaria Municipal da Educação (Smed). Nos dias 8 e 9 de abril, as equipes estarão em inspeções em hotéis, pontos turísticos e ação em imóveis de acumuladores em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e Secretaria Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre).

Enquanto que, os mercados municipais, feiras livres, parques e estações de transbordo serão vistoriados nos dias 15 e 16 de abril. Nos dias 22 e 23 de abril, as ações ocorrerão em órgãos públicos e em instituições de ensino.

