Campanha de mamografia começa com sucesso em Salvador

A campanha Outubro Rosa iniciou nesta quarta-feira, 8, a realização de mamografias em mulheres de Salvador. A previsão inicial é de atender cerca de 7.500 mulheres.

O atendimento acontece em períodos alternados, na sede da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), no bairro do Cabula; no Hospital São Rafael, em São Marcos; no Lar Harmonia, no Bairro da Paz; na Mansão do Caminho, no Pau da Lima, e no Campus da Universidade Federal da Bahia.

A procura foi grande e bastou levar um documento oficial com foto, cartão do SUS (originais e cópia) e comprovante de residência para ser atendida.

Além dos postos fixos, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) colocou três unidades móveis para realizar as mamografias gratuitamente em mulheres de 40 a 69 anos, durante todo o mês.

Empresas de Salvador também aderiram à campanha. No Salvador Norte Shopping, uma unidade móvel da clínica Delfim prestará ,desta quinta-feira, 9, até sábado, 11, a funcionárias e clientes do centro comercial.

O cadastramento está sendo feito na Unidade de Saude Aristides Maltez em São Cristóvão. Como pré-requisito são necessários a xerox do documento de Identidade e o cartão do SUS.

Mulheres que já fizeram algum tipo de cirurgia na mama não poderão participar do programa porque a ação é voltada paraneste momento busca o rastreamento e o diagnóstico.

Câncer de mama

O exame é um dos principais métodos para detectar o câncer de mama no estágio inicial. A partir dos 40 anos já se deve fazer a mamografia. Para as mulheres que têm histórico familiar da doença, o procedimento deve começar a partir dos 35 anos.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) mostram que a Bahia terá 2.560 novos casos de câncer de mama, dos quais 980 ocorrerão em Salvador, apenas este ano.

Segundo o Inca, a estimativa é de que em 2014 mais de 57 mil novos casos de câncer de mama sejam descobertos no Brasil, o que corresponde a 156 novos casos a cada dia. Quando diagnosticado no início, a chance de cura é de até 90%.

