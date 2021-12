Campanha de doação de tênis para crianças carentes segue até dia 18

Promovida pela Diretoria de Esporte e Lazer e vinculada à Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer, a campanha "Pés que procuram tênis, tênis que procuram pés" segue recebendo doações até o próximo dia 18. A ação visa arrecadar tênis que serão destinados a crianças e jovens entre 7 a 17 anos de bairros carentes de Salvador.

De acordo com a Secom, as arrecadações serão higienizadas e destinadas para as escolinhas esportivas promovidas pelas comunidades e apoiadas pela pasta. Ao todo, serão sete urnas de arrecadação espalhadas pela cidade e a meta é conseguir 270 pares de tênis.

Segundo a coordenadora de Esportes e Lazer, Petruska Araújo, a motivação para a campanha é oriunda da vivência do setor por meio do apoio às atividades esportivas nos bairros. "A inexistência do calçado adequado e protetor durante os treinos e atividades esportivas expõe crianças e jovens a incidentes diversos que podem comprometer, em casos mais graves, a funcionalidade dos pés", sinalizou.

Para realizar doação fora deste período determinado pela campanha ou saber da atualização dos pontos de entrega, basta entrar em contato com a diretoria de Esportes e Lazer, via WhatsApp, através do número (71) 99640-4742.

