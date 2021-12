Campanha de doação de sangue acontece nesta segunda-feira

Para celebrar o Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado no dia 14 de junho, a Praxis realiza campanha de doação de sangue na sede do Hemoba, na avenida Vasco da Gama, em Salvador.

A Praxis, empresa Júnior de Engenharia, Arquitetura e TI da Universidade de Salvador (Unifacs), também organiza cadastro de medula óssea, que junto com a campanha começará nesta segunda-feira, 13, e vai até terça-feira, 14, das 8h às 18h30.

A meta é de que 80 pessoas doem sangue entre os dois dias da ação.

Os interessados precisam apresentar o código de doação *0105*. O Hemoba permite doação de pessoas entre 16 e 69 anos, que não tenham consumido bebida alcoólica nas últimas 12 horas nem ter feito tatuagem ou piercings no último ano.

Mulheres grávidas também não podem doar.

