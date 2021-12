Campanha de combate ao câncer de mama oferece exames grátis

Exames financiados pelo SUS integram a programação da campanha mundial Outubro Rosa 2012 em Salvador. O objetivo é evitar o câncer de mama. Fruto de uma parceria da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), Philips do Brasil e Clínica Delfin, a meta é realizar oito mil mamografias em unidades móveis espalhadas pela capital baiana até o próximo dia 19.

A ação tem o objetivo de conscientizar as mulheres sobre a importância da prevenção e diagnóstico precoce deste tipo de câncer. Dados do Instituto Nacional do Câncer (Inca) apontam que em 2012, na Bahia, serão registrados 2.920 novos casos de câncer de mama. Destes, 810 na capital baiana.

Até a próxima sexta-feira, os exames serão realizados das 8h às 17 horas em três unidades- campus da Uneb, no Cabula; Hospital Geral João Batista Caribé, na Avenida Suburbana; e Hospital Dom Rodrigo de Menezes, em Cajazeiras 2. Serão atendidas até 140 mulheres por dia. As pacientes devem levar cópia e original da carteira de identidade e do cartão do SUS.

Prevenção - A ação oferecerá atenção integral, iniciando o atendimento pelos exames de mamografia, sendo garantidas as demais análises. Os casos que apresentarem indícios da doença serão encaminhados para a realização de exames mais detalhados, como ultrassonografia, e tratamento em unidades especializadas em oncologia.

A Sesab iniciou a ação do rastreamento do câncer de mama no Outubro Rosa de 2011 e beneficiou mais de 50 mil mulheres com exames realizados em 63 municípios baianos.

Durante este mês, o Hospital Teresa de Lisieux também participa da campanha com iluminação em rosa, cor oficial da campanha. A ação consiste em divulgar informações entre os pacientes.

Hoje a equipe de medicina preventiva do Hapvida (MedPrev) estará na Praça da Revolução, em Periperi, oferecendo serviço de orientação e distribuindo material informativo. No dia 19 acontece palestra sobre autoexame, na Fundação Ana Lima, situada em São Gonçalo do Retiro.

adblock ativo