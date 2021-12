Campanha contra Polio tem movimento tranquilo em Salvador

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite teve início neste sábado, 15, com movimento tranquilo em Salvador. a ação tem como objetivo imunizar crianças de seis meses a menores de cinco anos contra a doença, que pode causar paralisia dos membros inferiores e atingir os músculos respiratórios,

Na Bahia, segundo a Secretária da Saúde do Estado (Sesab), há 955.417 crianças dentro da faixa etária da campanha, que pretende atingir 95% desse público.

A vacinação ocorre das 8h às 17h, em 3.600 postos do estado. Em Salvador, foram instalados mais de 350 pontos de imunização. Além dos postos de saúde, outros estabelecimentos, como escolas e shoppings centers, aderiram à campanha montando postos de vacinação.

No colo do pai, Carlos Galassi, Beatriz, de 2 anos, tomou suas gotinhas no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, no Vale dos Barris. A mãe dela, Adriana, aproveitou a ocasião para atualizar as vacinas da filha, procedimento adotado por vários pais que foram vacinar seus filhos.

Veja alguns shoppings de Salvador que estão participando da campanha: Salvador Shopping, Shopping Paralela, Center Lapa, Shopping Barra, Shopping Piedade.

adblock ativo