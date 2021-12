Campanha contra H1N1 tem 78% do público-alvo vacinado na BA

Terminou nesta sexta-feira, 20, a campanha de vacinação contra o vírus influenza em todo o país. Nos próximos dias, apenas as crianças menores de 5 anos que ainda não tomaram a segunda dose poderão ser imunizadas.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), não está prevista a aquisição de novos lotes para a Bahia. Por isso, quem desejar tomar a vacina deve procurá-la em clínicas particulares. Ainda assim, a busca poderá ser difícil.

A TARDE entrou em contato, nesta sexta, 20, com nove estabelecimentos de saúde privados e apenas três contavam com algumas unidades da substância. Outros três estavam imunizando somente crianças que foram inscritas em fila de espera e os demais já estavam com o estoque esgotado.

Apesar da dificuldade de encontrar a vacina, até o final da tarde desta sexta, cerca de 78% do público-alvo de todo o estado já havia sido vacinado na Bahia. São crianças com idade entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias após o parto, pessoas com doenças crônicas e profissionais de saúde, povos indígenas e pessoas privadas de liberdade.

Para alcançar a meta exigida pelo Ministério da Saúde (MS), é necessário que este número chegue a 80%. De acordo com a subcoordenadora do Programa Estadual de Imunização, Vânia Rebouças, a previsão é que, até a próxima segunda, 23, a meta seja alcançada.

"Percebemos que muitos municípios baianos ainda não atualizaram o sistema da Sesab com a totalidade de pessoas vacinadas. As secretarias de todo o estado têm até segunda-feira para informar os dados", explicou Vânia Rebouças.

A subcoordenadora avalia a campanha como positiva: "Tivemos, nessa campanha, uma boa cobertura. Mais de 3,4 milhões de doses foram distribuídas em todo o estado. O número alcança 106% da população apontada pelo MS como prioritária para receber a vacina".

Na capital baiana, no entanto, a meta exigida foi superada. Conforme a chefe do Setor de Imunização da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Doiane Lemos, em menos de 20 dias de campanha, cerca de 598 mil pessoas foram imunizadas.

O número corresponde a 96% do público-alvo da capital baiana. "Apenas o grupo das gestantes não atingiu a meta, com 74,5% de imunização", afirmou.

A campanha de 2016, segundo ela, foi "atípica". "Percebemos que a população compreendeu a importância da imunização. A procura, dessa vez, foi muito maior que nas campanhas anteriores", avaliou.

Ocorrências

De acordo com dados da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Divep), até o momento foram confirmados na Bahia 73 casos de H1N1. Desses, 15 foram a óbito.

As notificações ocorreram em 26 municípios baianos: Salvador (28); Barra do Choça (1); Boa Nova (1); Bom Jesus da Lapa (1); Boquira (1); Campo Formoso (1); Dom Basílio (2); Eunápolis (2); Feira de Santana (1); Guanambi (5); Ibipeba (1); Ibirataia (2); Ilhéus (1); Iraquara (1); Juazeiro (1); Irecê (1); Itabuna (1); Jacobina (1); Lauro de Freitas (4); Morpará (1); Paramirim (1); Piripá (1); Rio de Contas (1); Santo Antônio de Jesus (1); Teixeira de Freitas (4); Vitória da Conquista (8).

Os óbitos foram registrados em Salvador (5); Bom Jesus da Lapa (1); Boquira (1); Dom Basílio (1); Ibipeba (1); Irecê (1); Morpará (1); Teixeira de Freitas (2); Vitória da Conquista (2).

