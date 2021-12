Campanha contra Dengue vai atuar em imóveis de acumuladores em Salvador

Com o objetivo de inibir os focos de dengue, zika e chikungunya, a prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), vai atuar no combate ao mosquito Aedes Aegypti em imoveis de acumuladores a partir desta segunda-feira, 29.

De acordo com Campanha Municipal de Mobilização contra o Aedes, locais com indícios de focos, serão verificados, em parceria com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) e Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre). Os agentes realizarão inspeções casa a casa, na frente, fundo e lados do imóvel.

Segundo a diretora de Vigilância em Saúde da SMS, Andrea Salvador, estas ações estão voltadas para inspeção em imóveis residenciais, comerciais e terrenos baldios que contenham depósitos que possam servir como criadouros do mosquito, como reservatórios, tanques, caixas d’água e vasos de plantas. A profissional faz um apelo para que os cidadãos colaborem no combate ao Aedes.

“Mais do que nunca precisamos da compreensão e apoio da população. Sabemos o quanto o Aedes pode ser perigoso, aumentando ainda mais a demanda das equipes de saúde que estão na constante luta para salvar vidas de pessoas com a Covid-19, além de pressionar ainda mais a rede e os equipamentos municipais de tratamento do vírus”, explica.

