Campanha contra Aedes aegypti vistoria templos religiosos e pontos de reciclagem em Salvador

Os agentes de endemia do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), farão vistoria em templos religiosos, borracharias, pontos de reciclagem e imóveis de acumuladores nesta sexta-feira, 19, em Salvador.

A estratégia faz parte da Campanha contra o Aedes aegypti iniciada nesta quinta, 18, e segue até o final de abril sempre às quintas e sextas-feiras, a partir das 08h, para visitar pontos estratégicos da cidade no intuito de combater a proliferação do mosquito.

O trabalho preventivo é resultado do monitoramento do Aedes na capital, de acordo com a subgerente de arboviroses do CCZ, Cristina Guimarães, o mês de março e abril é historicamente pontuado por um aumento do número de ocorrências das doenças transmitidas pelo mosquito na cidade.

“Fecharemos o cerco o Aedes com a eliminação de focos em diversas áreas da capital, reforçando a necessidade de cada cidadão também contribuir com o trabalho dos agentes de combate as endemias, só que dentro das próprias casas, mantendo boas práticas, como vasos limpos e evitando acumulação de entulho, por exemplo”, explicou Cristina.

Cronograma:

18 e 19 de março:

Inspeções em cemitérios, templos religiosos, borracharias, pontos de reciclagem e imóveis acumuladores

25 e 26 de março:

Inspeções em praças públicas, bocas de lobo e instituições de saúde como UPAS, hospitais e clínicas.

31 de março e 01 de abril:

Inspeções em instituições de ensino Municipal e Estadual da Educação.

08 e 09 de abril:

Inspeções em hotéis, pontos turísticos e ação em imóveis de acumuladores em parceria com a LIMPURB e Secretaria Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer (Sempre)

15 e 16 de abril:

Inspeções em mercados municipais, feiras livres, parques e estações de transbordo

22 e 23 de abril:

Inspeções em órgãos públicos e em mutirões de limpeza com a Limpurb.

