Campanha contra abuso sexual na Copa é lançada hoje

O mais recente levantamento da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, feito em 2012, coloca a Bahia na terceira posição entre os estados com mais chamadas para o Disque 100, número destinado a denúncias de violência sexual.

Para reverter esse quadro, o Conselho Nacional do Serviço Social da Indústria (Sesi) e a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) lançam nesta quinta-feira, 5, às 10h, no Palácio Rio Branco (Praça Municipal), a Campanha Internacional contra a Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.



Criada na França pela rede internacional End Child Prostitution And Trafficking (em português, "fim da prostituição e do tráfico infantil"), a campanha, que tem o slogan "não desvie o olhar", conta com apoio das Organizações das Nações Unidas (ONU) e da União Europeia (UE).

Alvo da ação

O alvo da iniciativa são os torcedores que virão ao Brasil para a Copa do Mundo 2014. "Vemos turistas com crianças, principalmente em cidades praianas, e agimos como se o problema não fosse nosso. Por isso esse slogan", diz o assessor de comunicação do Conselho Nacional do Sesi, Márcio Caetano.



Caetano conta, ainda, que a prefeitura de Salvador e a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza (Sedes) estão diretamente envolvidas na divulgação da campanha.

"A Sedes se envolve nesse tipo de atividade, pois é a área abrangida pela secretaria. Nos carnavais de 2012 e 2013 e na Copa das Confederações do Brasil, fizemos observatórios em escolas e creches, onde órgãos ligados à causa - como o Conselho Tutelar, por exemplo - puderam trabalhar de forma integrada", afirmou Moema Gramacho, titular da Sedes.

O governador da Bahia, Jaques Wagner, e o prefeito de Salvador, ACM Neto, confirmaram presença no evento. O coordenador-executivo do Centro de Defesa da Criança e do Adolescente Yves de Roussan (Cedeca-BA), Waldemar Oliveira, também prometeu marcar presença.

Oliveira elogiou a ação e criticou a falta de investigação dos casos de abuso. "Estão de parabéns pela campanha, o Cedeca quer ajudar", informou.

"Mas fazemos parte do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual e pedimos melhor preparação para a polícia investigativa. A maioria dos casos de abuso não são investigados", reclamou o coordenador.

