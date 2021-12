Campanha contra a gripe prossegue até dia 12 em Salvador

Iniciada no dia 4 de maio, a campanha contra a gripe já imunizou na capital baiana, segundo dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), mais de 380 mil pessoas, número que corresponde a 63% dos mais de 615 mil indivíduos que compõem o público-alvo no município.

A campanha está prevista para prosseguir até o próximo dia 12, sexta-feira da próxima semana, em todos os postos da atenção básica do município, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Meta

Mesmo com a prorrogação, Salvador ainda não alcançou o objetivo de proteger pelo menos 80% da população contemplada com a vacina, conforme preconiza o Ministério da Saúde.

De acordo com Doiane Lemos, chefe do setor de imunização da secretaria, o não cumprimento da meta até o momento, apesar de todos os esforços do município, está atrelado principalmente a alguns mitos da população a respeito dos princípios imunobiológicos.

"As pessoas ainda acreditam que vão ficar gripadas ao tomar a vacina ou que ficarão impossibilitadas de realizar atividades de lazer, em especial se a imunização acontecer nos finais de semana", explicou a gestora municipal de saúde.

Mas ela adverte: "Isso é um mito. A dose aplicada é produzida com amostras do vírus inativado, portanto é incapaz de evoluir para a doença".

Público-alvo

Devem ser vacinados idosos (a partir de 60 anos), crianças (de seis meses a menores de 5 anos), gestantes, puérperas (mulheres que ganharam bebê nos últimos 45 dias), trabalhadores de saúde do serviço público e privado, portadores de doenças crônicas e a população privada de liberdade (cumprindo penas nos presídios).

