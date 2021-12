Campanha busca dar visibilidade e debater o tema

Para chamar a atenção para a prevenção ao suicídio, a campanha Setembro Amarelo foi trazida ao país pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP). Por aqui, a Associação de Psiquiatria da Bahia (APB) e o Sindicato dos Médicos (Sindimed) prepararam extensa programação em Salvador por conta do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, celebrado em 10 de setembro.

Segundo a psiquiatra e diretora da APB, Sandra Peu, o objetivo da ação é a prevenção ao suicídio e a defesa da vida. "O suicídio é a expressão fatal de um adoecimento psíquico", explica. "É relevante falar sobre suicídio porque ajuda as pessoas a procurarem o tratamento adequado e diminui o preconceito, uma vez que há muita fantasia a respeito do assunto transtorno mental", conclui.

Programação

Até o dia 7, o Elevador Lacerda está iluminado de amarelo. No dia 6, ocorrerá entrevista coletiva, às 19h30, no Sindimed (Ondina). Serão apresentadas ações de educação e discussão sobre a abordagem do tema pela imprensa. Dia 8, 19h30, acontecerá a mesa-redonda Suicídio: como abordar e prevenir, no Sindimed.

Além disso, duas palestras serão realizadas: dia 9, no auditório da Secretaria da Agricultura, Centro Administrativo; e dia 13, no Tribunal de Justiça, também no CAB.

