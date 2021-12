Campanha busca combater exploração sexual de crianças

A Bahia é o segundo estado com maior número de denúncias de exploração sexual com 1.942 casos, atrás apenas do Rio de Janeiro, com 1.951, segundo dados do Ministério da Justiça de 2012, quando foram registrados 18,3 mil denúncias no País.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), em todo o mundo mais de 220 milhões de crianças e adolescentes são submetidos a relações sexuais forçadas ou outras formas de violência. No Brasil, conforme o Ministério da Justiça, a exploração ocorre principalmente nas regiões de praia, nas fronteiras estaduais e internacionais.

Para a Rede Global de Proteção às Crianças, o crescimento do turismo pode levar a índices maiores. Conforme a organização, 76% das crianças exploradas sexualmente são menores de 10 anos.

Em decorrência do aumento no número de turistas previsto para desembarcar no País durante o período do Carnaval e da Copa do Mundo no Brasil, o Ministério do Turismo e a Secretaria de Direitos Humanos (SDH) lançam a campanha " Proteja - não desvie o olhar". O objetivo é estimular a população a denunciar casos de exploração sexual de crianças e adolescentes pelo telefone, o disque 100.

Serão distribuídos cerca de 150 mil peças de material publicitário (cartazes, folhetos e adesivos) em bares, hotéis, Centros de Atendimento ao Turista, rodoviárias e aeroportos de todo o Brasil. Na folia de momo e durante os jogos do Mundial, a campanha será reforçada.

Além de Salvador, as cidades atendidas são Aracaju, Belém, Belo Horizonte, Brasília, Cabo de São Agostinho, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Foz do Iguaçu, Goiânia, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Parnaíba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo, Vitória e Uruguaiana.

