Campanha Azul da ONU ilumina monumentos em Salvador

No próximo sábado, 24, o Elevador Lacerda, o Farol da Barra, a Arena Fonte Nova e o Complexo Viário do Imbuí serão iluminados de azul em comemoração ao 70º aniversário da Organização das Nações Unidas (ONU).

Cerca de 50 países fazem parte da campanha "Iluminando o mundo com o azul da ONU". No Brasil, além de Salvador, as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal participam da ação. O azul foi escolhido por ser a cor oficial da ONU.

A participação da capital baiana na campanha é coordenada pelo Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores na Bahia (Erebahia), com o apoio do Governo do Estado, Prefeitura de Salvador e Marinha do Brasil.

De acordo com o chefe do Erebahia, André Misi, a ação tem o objetivo de conscientizar a comunidade internacional sobre a importância da ONU para o mundo.

