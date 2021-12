Campanha arrecada roupas nas estações de metrô e ônibus

A CCR Metrô Bahia iniciou nesta terça-feira, 14, em Salvador, a Campanha do Agasalho. Contudo em Salvador, como o inverno não é severo, a campanha irá priorizar a arrecadação de roupas mais leves, como calças, camisetas, shorts, camisas, exceto roupas íntimas, além de itens de cama, mesa e banho. Mas peças de inverno também podem ser doadas (cobertores, blusas e casacos).

De acordo com a CCR, as doações serão encaminhadas a diversas instituições, por meio das Voluntárias Sociais da Bahia e pelo Parque Social.

Os doadores poderão se dirigir a qualquer um dos 13 pontos de coleta instalados na Linha 1 do Metrô e nos terminais de ônibus administrados pela CCR Metrô Bahia. Nesses pontos estão disponibilizadas as caixas do SacoLona. O horário para fazer a doação é o mesmo do funcionamento do metrô: de segunda a domingo, das 5h à meia-noite.

Os pontos de coleta são:

Estações do Metrô: Pirajá, Bom Juá, Retiro, Acesso Norte, Bonocô, Brotas, Campo da Pólvora e Lapa.

Terminais de ônibus: Pirajá, Acesso Norte, Retiro e Mussurunga.

