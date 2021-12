Campanha arrecada recursos para Jayme Figura após atropelamento

Popularmente conhecido, na capital baiana, por usar o corpo como expressão artística, Jaime Andrade Almeida, 58 anos, o Jayme Figura, enfrenta problemas de saúde, após um atropelo. Uma campanha criada em uma rede social, tem o propósito de arrecadar dinheiro para custear o tratamento.

A mobilização liderada pelo cineasta Daniel Lisboa e pelo presidente do grupo gay da Bahia (GGB), Marcelo Cerqueira, está ocorrendo no Facebook.

Eles publicaram texto com foto do artista, pedindo que as pessoas depositem qualquer quantia em dinheiro em mome de Jaime Andrade Almeida, em uma conta no banco Bradesco: agência 2210 e conta 0038116-0.

Na sala da casa de Jayme, localizada no bairro de Sussuarana Velha, os resultados de uma bateria de exames sobre o sofá refletem a atual condição de saúde do artista após o acidente que ocorreu há seis meses na Rua Carlos Gomes, no Centro.

"Só um momento. Estou com dificuldade para sentar e levantar", pediu, antes do início da entrevista com a equipe de A TARDE.

Consultas

Sofrendo com dores na coluna, sem conseguir movimentar as articulações dos braços e dos pés e com problemas de memória, Jayme contou que não consegue marcar consultas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para ortopedista, cardiologista e neurologista.

Ele contou que o acidente ocorreu enquanto comemorava a eleição do prefeito ACM Neto no pleito de 2016: "Estava na Carlos Gomes bebendo, festejando a vitória do meu líder, quando fui pego, de surpresa, pelas costas".

O artista plástico disse que precisa tomar novos medicamentos, pois teve efeitos colaterais com os remédios anteriores. "Preciso de dinheiro para fazer novos exames e uma ressonância magnética", alegou.

O artista deu entrada no Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVat), mas ainda não recebeu a indenização.

Figura, que nunca mostra o rosto em público, está debilitado (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

*Sob a supervisão do editor-coordenador Luiz Lasserre

