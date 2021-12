Campanha arrecada fundos para transplante de córnea em Luah

Luah, de 2 anos, é uma menina ativa, como a maioria as crianças, se não fosse pelo fato de ter glaucoma congênito. Por conta da doença, ela corre risco de ficar cega do olho esquerdo, o que fez a família lançar, na internet, uma campanha para arrecadar fundos para um transplante de córnea.

A doença é rara, degenerativa, sem cura, caracterizada pelo aumento da pressão intraocular e má-formação dos olhos. O transplante, arriscado para uma criança da idade dela, precisa ser feito na cidade de Barcelona (ESP), já que médicos brasileiros não têm recomendado a intervenção.

Pelo site www.campanhaluah.com.br, os pais da menina tentam arrecadar pouco mais de R$ 50 mil para custeio apenas do tratamento. Com a campanha no ar há mais de um mês, cerca de 270 pessoas doaram o equivalente a 20% do total necessário, cerca de R$ 10 mil, até esta sexta-feira, 6.

A mãe, a coordenadora de projetos Maria Alejo, 30 anos, explica que a necessidade de realizar a cirurgia no exterior se dá pelo fato de que a Clínica Barraquer, referência nesse tipo de tratamento, tem toda a estrutura, com um banco de córneas compatível com a idade do órgão de Luah.

Seis meses

"O dinheiro será todo para o tratamento. Os demais custos, com passagens e hospedagem, já que vamos precisar de, no mínimo, seis meses lá, será coberto por nós", contou. "Como vivemos de aluguel, vamos vender o que temos para tentar a sorte do zero na Espanha", acrescentou a mãe.

Pesa na decisão da família, também, a nacionalidade espanhola do pai de Luah, o engenheiro de sistemas Luis Alejo, 49 anos, o que, em tese, poderia contribuir para que o governo do país europeu se mobilizasse para prestar apoio à criança.

Diagnóstico precoce

Apesar da necessidade urgente do transplante, Maria comemora a detecção da doença no exame oftalmológico logo após o nascimento, no Hospital Português. "De imediato, ela passou por cirurgia de urgência. Caso contrário, poderia ter perdido a visão em definitivo", disse.

Como o plano de saúde não cobria o procedimento, a família pagou R$ 5 mil dos R$ 18 mil necessários à cirurgia, ao oftalmologista e ao anestesista, que usaram a estrutura do hospital. Posteriormente, Luah fez nova cirurgia, já na Espanha, com dinheiro emprestado pelo chefe do pai.

"A segunda cirurgia no olho esquerdo foi meu chefe quem emprestou o dinheiro, porque foi em caráter de urgência e não tínhamos de onde tirar", afirmou Luís, para quem o empregador também doou o domínio do site criado pela família para a arrecadação.

Além do valor já angariado, uma ação do Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Bahia arrecadou um tablet e um celular para serem rifados pela família.

"Temos urgência, porque quanto mais tempo ela ficar sem utilizar o olho, mais ela corre risco de não enxergar", explicou Maria.

As doações em contas bancárias também podem ser realizadas por meio do site https://glaucomacongenito-luah.barcelona/, que possui versões em português e espanhol. E outros contatos podem ser feitos pelo e-mail campanha@ glaucomacongenito-luah. barcelona.

adblock ativo