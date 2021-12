Campanha arrecada fraldas descartáveis até dia 15 de fevereiro

Foi prorrogado até o dia 15 de fevereiro a campanha Semana aBRAÇAR, destinada a arrecadação de fraldas descartáveis para crianças assistidas pela Associação aBRAÇO à Microcefalia. A campanha começou nesta segunda-feira, 4, e iria, originalmente, até esta sexta-feira, 8.

De acordo com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), os interessados em participar podem doar fraldas descartáveis, nos tamanhos G, XG e XXG, nos pontos de coleta instalados no térreo do prédio sede do Tribunal de Justiça, no CAB; no Fórum Regional do Imbuí; e no Fórum Ruy Barbosa, em Nazaré, todos em Salvador, das 8h às 18h.

Associação aBRAÇO

A associação realiza oficinas e palestras com temas relacionados a área de saúde, além de promover atendimento individualizado com fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e nutricionistas às crianças que não conseguem assistência através da rede pública ou privada.

