Campanha apartidária em defesa do trabalho digno acontece nesta segunda

Na próxima segunda-feira, 28, acontece em Salvador o ato em defesa aos interesses do trabalho digno. O evento será realizado em frente à Superintendência Regional do Trabalho da Bahia, no bairro Caminho das Árvores.

O ato será realizado no Dia Nacional do Combate ao Trabalho Escravo e Dia do Auditor Fiscal do Trabalho com o intuito de manter o tema no centro de debates e conscientizar a população da importância do Ministério do Trabalho, que foi extinto neste ano.

Os direitos trabalhistas também serão fortemente discutidos por meio do movimento nacional intitulado "Trabalho Vivo". A campanha que é apartidária sera efetuada simultaneamente em outros estados do país.

