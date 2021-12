Campanha anual 'Papai Noel dos Correios' segue até dezembro

"Oi Papai Noel, estou com câncer e descobri esse ano. Minha vida mudou toda e moro com a minha mãe. Quero ganhar um tênis na cor azul, para continuar os estudos. Tchau Papai Noel", escreveu um menino de 12 anos. Essa cartinha, enviada à Campanha do Papai Noel dos Correios, em Salvador, gerou comoção e o pedido da criança abalou o coração de quem leu. Na Bahia, as agências dos Correios já cadastraram 31 mil cartinhas de pedidos de crianças.

Em sua 30° edição, a Campanha do Papai Noel dos Correios é uma das ações de solidariedade mais aguardadas do ano. Os interessados em colaborar podem apadrinhar o pedido de uma criança, na agência que preferir, até o dia 10 de dezembro. Além disso, os doadores poderão, também, adotar uma carta online no site do Correios. Para isso, basta acessar blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios. A adoção online vai até a próxima sexta. Os presentes serão recebidos, nas agências dos Correios, até o dia 13 de dezembro.

Entre os pedidos, muitos emocionam. A exemplo de uma menina, que pede amor e que os pais parem de discutir. Outros dos pedidos especiais são: chocolate, abraço do Papai Noel, cesta básica, emprego para o pai e casa para morar. Durante a mobilização solidária, as agências receberão as cartas de crianças que enviarem seus pedidos direto ao bom velhinho, alunos de escola pública até o 5° ano do ensino fundamental, entidades parceiras, creches, orfanatos, abrigos e núcleos socio-educativos.

"É a segunda vez que participo, ano passado adotei três cartas. Neste ano, pretendo adotar até 10, é importante manter os sonhos vivos e fazer as crianças acreditarem que tudo é possível. Têm criança que pede um chinelo, pequenas coisas que a gente pode fazer", disse a advogada, Benda Franco, 25 anos.

Para apadrinhar um pedido, o cidadão deverá apresentar documento oficial com foto, endereço e número para contato. A adoção e entrega dos presentes poderá ser feita nas unidades dos Correios Amaralina, Brotas, CAB, Cabula, Comércio, Graça, Rio Vermelho, Shopping Paralela e Sumaré. Em Lauro de Freitas, a colaboração será na unidade local. Os horários variam entre 8h, 9h até às 17h e 18h.

* Sob a supervisão da jornalista Regina Bochicchio

