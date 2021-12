Caminhonete pega fogo em São Caetano

Uma picape pegou fogo na manhã desta segunda-feira, 19, na garagem do Bompreço, na Estrada de Campinas, em São Caetano. O carro modelo S10 preto estava estacionado quando as chamas se alastraram pela parte da frente do veículo. Não havia ninguém dentro do automóvel.

Segundo a Superintendência de Telecomunicações (Stelecom), a ocorrência foi registrada por volta das 10h20. Inicialmente, moradores da região tentaram debelar o fogo com extintores, mas as chamas só foram controladas após a atuação dos bombeiros.

A causa do incêndio é desconhecida, contudo, moradores informaram que havia um cilindro de gás na carroceria do veículo. O proprietário do carro não foi localizado, de acordo com a Stelecom.

