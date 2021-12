Caminhonete invade restaurante no Saboeiro e deixa feridos

Uma caminhonete picape L200 invadiu o restaurante Frangal, no bairro do Saboeiro, em Salvador, na tarde desta quinta-feira, 29, e deixou ao menos quatro pessoas com ferimentos leves.

De acordo com a Superintendência de Telecomunicações da Polícia Civil e Militar (Stelecom), o estabelecimento fica situado na rua Silveira Martins. Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) também esteve no local e prestou os primeiros socorros. Não há informações sobre o estado de saúde dos feridos.

