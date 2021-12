Caminhoneiros se reúnem em Salvador e ameaçam fechar via

Os caminhoneiros voltam a fazer um ato na Bahia nesta terça-feira, 10. Dessa vez, o movimento, que tem adesão nacional, acontece em Salvador. O grupo está reunido nas imediações do Makro, localizado na BR-324, em Pirajá.

O representante da categoria, Denilson Ferreira, disse que eles pretendem fazer uma carreata no início da tarde desta terça, a partir das 14 horas. "Vamos sair do Makro para o Posto Fon Fon (na BR-324) e de lá seguir até a Via Expressa, onde vamos fechar o trânsito", explica.

De acordo com ele, os caminhoneiros reclamam do aumento do preço do diesel. "Hoje um colega pagou R$ 3,10 no combustível, antes a gente estava abastecendo por R$ 2,74, R$ 2,80", disse ele, acrescentando que a manifestação será acompanhada por policiais rodoviários.

O ato em Salvador faz parte de uma mobilização nacional que atinge 15 estados. O Comando Nacional pede a renúncia da presidente Dilma Rousseff (PT), além de protestar contra a alta de impostos e reivindicar o aumento no valor do frete.

Nesta segunda, 9, os caminhoneiros fecharam a BR-407, em Capim Grosso, no norte da Bahia, por 11 horas. A categoria também protestou na BR-242.

