Caminhoneiros realizam protesto no Porto de Salvador

Mais de 100 caminhoneiros que realizam o transporte de materiais para o Porto de Salvador, no Comércio, realizam uma manifestação desde as 6h desta quinta-feira, 3.

Eles reclamam dos atrasos no agendamento para a entrega de cargas no Porto e reivindicam o pagamento da hora parada - enquanto aguardam o atendimento a outros veículos e a retirada do material.

"A cada hora parada, deve ser cobrado, por lei, o valor de R$ 1 por tonelada transportada. Se o meu caminhão aguenta 27 toneladas, então eu deveria receber R$ 27 por hora", explica o caminhoneiro Gildo Alves.

Durante o protesto, que segue sem prazo para terminar, os profissionais estacionaram seus veículos na via expressa, que liga os outros locais da cidade diretamente ao Porto.

Os caminhoneiros, que são autônomos, prestam serviço para empresas transportadoras e diariamente levam materiais ao local.

Além do agendamento, eles também reclamam dos equipamentos quebrados, como guindastes, ou que não recebem manutenção e atrasam a realização do serviço.

Apesar do protesto, o trânsito no Comércio segue tranquilo, já que os veículos se concentram na via expressa.

