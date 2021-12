Caminhoneiros protestam contra demora na descarga no Porto

Inconformados com a espera para descarregar mercadorias no Porto de Salvador, caminhoneiros protestaram na manhã desta quinta-feira, 3, deixando os veículos estacionados na Via Expressa.

A manifestação, que durou do início da manhã até por volta de 13h, congestionou vários pontos da cidade que têm ligação com o Porto.

Os trabalhadores pedem pagamento por atraso no atendimento para entrega de cargas no Porto. Segundo os trabalhadores, a espera para descarregar o material chega a uma hora.

Segundo nota da Tecon, concessionária do Porto de Salvador, até o fim do dia todos os caminhões agendados devem ser atendidos. A empresa reforça que está trabalhando para minimizar os transtornos.

