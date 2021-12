Caminhoneiros param atividades no Porto de Salvador

Os caminhoneiros realizam uma paralisação nesta segunda-feira, 30, no Porto de Salvador. Eles pedem aumento no valor pago pelo frete e melhorias na infraestrutura do local.

Por conta do protesto, os caminhoneiros formam uma fila na entrada do porto. "Estou com uma carga de uva correndo o risco de estragar", reclama um caminhoneiro, que não quis se identificar.

A Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), alegou não ter relação direta com os caminhoneiros. Segundo a assessoria, a Codeba apenas gerencia o espaço do porto, alugando para seus clientes.

