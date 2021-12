Caminhoneiros negam acordo e mantêm bloqueios nas rodovias da Bahia

Caminhoneiros que participam dos bloqueios nas rodovias que passam pela Bahia afirmaram nesta sexta-feira, 25, que vão manter os protestos apesar do governo ter anunciado um acordo com a categoria. Eles explicam que o movimento não é organizado por sindicatos e não reconhecem a representatividade das entidades envolvidas na negociação.

Um caminhoneiro, que não quis se identificar, disse que o ato é autônomo. "Somos todos caminhoneiros sem nenhum representante de sindicato trabalhista, CUT, MST. Aqui somos todos caminhoneiros. Estamos lutando pela nossa classe independente de político. A gente não aguenta mais", ponderou.

Os manifestantes argumentam que a redução de 10% no diesel proposto pelo governo não é suficiente, já que o preço do combustível aumentou após o início da greve da categoria. "Na segunda-feira quando a gente começou a parar, eles deram um aumento no mesmo dia e no outro dia de manhã eles disseram que fizeram a redução. Mentira. Só tirou o próprio aumento que eles deram. A gente não é burro. A gente é caminhoneiro, mas a gente não é burro e vocês estão vendo que esse profissional sem valor tem força", criticou um caminhoneiro que se identificou apenas pelo prenome Felipe.

Bloqueios

Nesta sexta, diversas rodovias que passam pela Bahia estão parcialmente interditadas pelos caminhoneiros. Há protestos na BR-324, em vários pontos da BR-116, na BA-526, na BA-535, na BA-099 e na BA-093. Os bloqueios causam congestionamento nessas estradas. Durante os atos, apenas veículos de passeio são liberados para passar.

