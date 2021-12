Caminhoneiros encerram protesto e se concentram no porto

Após 3h30, terminou a manifestação de caminhoneiros realizada na tarde desta terça-feira, 10, em Salvador. O comboio saiu da BR-324 às 14h30 e seguiu para a Via Expressa. Os manifestantes chegaram ao porto de Salvador por volta das 17h30 e encerraram o ato às 18h. O protesto contou com cerca de 20 caminhões e foi acompanhado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar.

Ocupando apenas uma faixa, os caminhoneiros saíram da altura do km-619 da BR-324 e seguiram para a BA-093, perto da cidade de Simões Filho, onde retornaram para a rodovia federal e seguiram para a Via Expressa até chegarem ao porto.



Os caminhoneiros não fecharam a Via Expressa como haviam prometido nesta manhã. "Vamos sair do Makro para o Posto Fon Fon (na BR-324) e de lá seguir até a Via Expressa, onde vamos fechar o trânsito", afirmou Denilson Ferreira, um dos líderes do movimento.

Manifestações

O protesto é realizado em adesão à mobilização nacional da categoria, que pede aumento do valor do frete, reclama da alta de impostos e elevação nos preços de combustíveis, entre outras questões.

Nesta segunda, 9, os caminhoneiros fecharam a BR-407, em Capim Grosso, no norte da Bahia, por 11 horas. A categoria também protestou na BR-242.

