Caminhões batem e vítimas ficam presas nas ferragens em Pirajá

Duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre dois caminhões em Campinas de Pirajá, em Salvador, na madrugada desta quarta-feira, 17. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), as vítimas, que estavam em um veículo de coleta de lixo, ficaram presas nas ferragens.

Uma equipe do Salvar do Corpo de Bombeiros foi acionada para retirar as vítimas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também ajudou no socorro.

Os caminhões já foram retirados da via. Contudo, a pista está suja de óleo, aguardando a chegada da equipe da Empresa de Limpeza Urbana do Salvador (Limpurb) para fazer a higienização.

