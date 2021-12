Caminho da Fé ganha novo sistema de sinalização

Foi entregue nesta quinta-feira, 24, pela prefeitura de Salvador, a nova sinalização especial do Caminho da Fé, na Cidade Baixa, entre o Santuário de Santa Dulce dos Pobres e a Basílica do Senhor do Bonfim. A entrega simbólica foi realizada pelo prefeito ACM Neto, que estava acompanhado do vice Bruno Reis.

A ação também reuniu os titulares da Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF), Tânia Scofield, e da Fundação Gregório de Mattos (FGM), Fernando Guerreiro, além do reitor da Basílica do Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes, da superintendente das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), Maria Rita Lopes Pontes, e do artista plástico Juarez Paraíso, que coordenou a produção das peças.

São 28 totens ao todo, sendo 14 referentes à história de Santa Dulce dos Pobres e os outros 14 sobre a devoção ao Senhor do Bonfim. As peças possuem base em granito, corpo em madeira e placas em aço inox, com ilustrações e textos referentes aos santos homenageados. "Essa é uma obra de arte que conclui essa importante intervenção para o turismo religioso de nossa cidade", disse ACM Neto.

Com isso, os visitantes, romeiros e frequentadores do local poderão passar pelo Caminho da Fé conhecendo um pouco da história de devoção que proporcionou ao local a fama de trajeto religioso. A parte de infraestrutura da obra, que envolveu requalificação asfáltica, instalação de mobiliário urbano e drenagem, foi entregue em agosto deste ano, com investimento municipal de R$18,2 milhões.

