Caminhão tomba em ladeira da Estrada Velha do Aeroporto

Um caminhão tombou na manhã desta segunda-feira, 8, na Estrada Velha do Aeroporto. O veículo tentava subir uma ladeira com a pista molhada, quando o condutor perdeu o controle do direção e o veículo acabou tombando.

O acidente aconteceu por volta das 6h. Equipes da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) foram deslocadas para regularizar o trânsito da região. Segundo o órgão, o fluxo é normal.

O motorista não ficou ferido. Um guincho está no local para remover o veículo.

adblock ativo