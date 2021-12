Caminhão tomba em campo do Bariri

Um caminhão da empresa de refrigerante Goob tombou, no final da manhã desta quinta-feira, 11, no campo do Bariri, no bairro de Santa Cruz, em Salvador. O motorista, o ajudante e o auxiliar que estavam dentro do veículo não sofreram ferimentos.

Por meio de nota, a Indústria de Bebidas São Miguel (ISM) - empresa que administra a marca de refrigerantes - informou que o condutor teria perdido o controle da direção do veículo na descida da Rua Onze de Novembro e tombado em um campo de futebol na região.

Um poste de iluminação foi atingido na ocorrência e Equipes da Coelba foram deslocadas ao local para averiguar a situação.

No momento do acidente, o local estava vazio e ninguém foi atingido. Por fim, a ISM lamentou o ocorrido e garantiu que irá arcar com o reparo de todos os equipamentos danificados.

adblock ativo