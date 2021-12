Caminhão tomba e deixa trânsito congestionado na BR-324

Um caminhão baú que transportava uma carga de frangos tombou na manhã desta quarta-feira, 31, por volta das 8h, na BR-324, sentido Salvador. Não há registro de feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Ainda de acordo a PRF, o km 615, próximo ao bairro de Valéria, está com uma das duas vias interditadas e, por causa do acidente, o trânsito segue lento na região.

Segundo o órgão, policiais rodoviários estão no local. Até o momento não há confirmação sobre as circunstâncias do tombamento.

