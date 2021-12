Caminhão tomba e deixa trânsito congestionado na Barros Reis

Um acidente com um caminhão que transportava refrigerantes deixou o trânsito congestionado por quase toda a manhã desta quinta-feira, 10, na Avenida Barros Reis, sentido Retiro, e nas imediações da Rótula do Abaxaci. De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), o caminhão tombou e, até por volta das 9h20, continuava obstruindo a via, na altura do viaduto de Bom Juá, na BR-324. Ninguém ficou ferido gravemente.

Três policiais militares faziam a guarda da carga, mas não conseguiram impedir que a população saqueasse os refrigerantes. Muitos levaram as garrafas em carrinhos em mais de uma viagem.

Nas demais vias da cidade, o trânsito flui sem dificuldades no início da manhã. Por volta do meio-dia, na Rua Lima e Silva, na Liberdade, o tráfego ficou lento por causa do recapeamento da pista. Ainda de acordo com a Transalvador, durante o período de Carnaval, entre 3 e 9 de março, foram registrados 78 acidentes, com 64 feridos e três mortos.



