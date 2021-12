Caminhão-tanque capota e deixa um morto e um ferido grave na BR-324

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente na BR-324, km 442, próximo ao município de Riachão de Jacuípe, por volta de 5h45 desta quinta-feira, 19. De acordo com policiais rodoviários, um caminhão-tanque, carregado de gasolina, saiu da pista e capotou. Chovia no momento do acidente, o que pode ter provocado o acidente. Um homem, não identificado, morreu na hora e outra pessoa, que também não teve o nome revelado, foi levada em estado grave para o Hospital Municipal de Riachão de Jacuípe.

