Caminhão roubado em São Paulo é encontrado em Salvador

Um caminhão que foi roubado na cidade de São Paulo, em março de 2014, foi encontrado pela polícia no bairro de Valéria, em Salvador, durante abordagens de rotina a motoristas. O veículo foi recuperado na segunda-feira, 11, mas o caso só foi divulgado pela Polícia Civil nesta terça-feira, 12.

De acordo com a polícia, o motorista do caminhão, identificado como William dos Santos Tavares, apresentou a policiais da Delegacia de Repressão a Furtos Roubos de Veículos (DRFRV) documentos falsos do veículo.

Foi constatado na delegacia que, além do registro de roubo, o caminhão tinha placas e o chassi adulterados. Estava sendo utilizada a placa ELW-6780, e a verdadeira numeração é DTE-6780.

Ainda segundo a polícia, o motorista contou em depoimento que o caminhão pertence ao dono de uma oficina mecânica do bairro, identificado pelo prenome Wellington, que será intimado para depor.

William foi autuado em flagrante pelo crime de receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. O homem foi encaminhado à audiência de custódia com um juiz, no Núcleo de Prisão em Flagrante da Justiça (NPF).

