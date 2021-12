Caminhão que invadiu casa permanece no local do acidente

O caminhão que invadiu uma residência e deixou dois mortos e seis feridos ainda permanece no local do acidente nesta sexta-feira, 10, no bairro de Praia Grande, em Salvador.

Dois dias após a tragédia, funcionários da prefeitura efetuaram a limpeza da frente do prédio atingido pelo caminhão. Porém ainda não foi feita a remoção do veículo devido ao risco de desabamento do imóvel. Como medida de segurança, os moradores tiveram que deixar o local.

O acidente aconteceu na Rua Pedro Lopes, na quarta-feira, 8. O caminhão, carregado de materiais de construção, passava pela ladeira do Cruzeiro, por volta das 10h30, quando ficou desgovernado e atingiu o mototaxista Fabrício Alves dos Santos, 28 anos, e seu passageiro, indentificado como Roque Mário de Jesus, 40 anos que vieram a óbito.

O corpo do mototaxista, foi enterrado na quinta-feira, 9, no cemitério municipal de Periperi, na capital baiana. Entre os seis feridos no acidente estão o motorista do caminhão, um ajudante que estava com ele. Os ocupantes do caminhão chegaram a ficar presos às ferragens. Todos os feridos foram socorridos pelo Samu e levados para hospitais.

adblock ativo