Caminhão preso no canteiro central da BR-324 causa lentidão no sentido Feira

O motorista que trafega em direção à BR-324, sentido Feira de Santana, encontra trânsito lento na manhã desta segunda-feira, 30. Isso porque um caminhão ficou preso no canteiro central, no início da rodovia, depois que o motorista perdeu o controle do veículo, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Agentes da PRF tentam retirar o caminhão, que ocupa duas pistas da via.

