Caminhão-pipa bate em poste e muro no Vale do Ogunjá

Um caminhão-pipa colidiu com um poste e um muro na manhã desta terça, 9, no Vale do Ogunjá, em Salvador. Ninguém ficou ferido no acidente, que aconteceu por volta das 5 horas. O veículo foi retirado por um guincho da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), uma hora e meia depois. O poste ficou parcialmente danificado.

