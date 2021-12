Caminhão invade casa e mata uma pessoa em São Cristóvão

Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida em um acidente ocorrido na tarde deste domingo, 26, em São Cristóvão. O motorista do caminhão de placa JQI -1257 (Simões Filho) perdeu o controle e invadiu o muro de uma casa onde funciona uma instituição social, na Avenida Aliomar Baleeiro.

O jovem Marcos Rangel Xavier, de 27 anos, passava pela calçada na companhia da namorada, de prenome Mariana, quando foi arrastado pelo veículo, que destruiu toda a fachada da casa. Marcos morreu na hora. Mariana sofreu ferimentos graves e foi conduzida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Geral do Estado (HGE).

Procurado pela reportagem, o hospital não forneceu mais informações sobre o estado de saúde da jovem.

De acordo com testemunhas, o motorista, a mulher dele e os dois filhos do casal que também estavam no caminhão fugiram do local sem deixar pistas. O veículo não atingiu nenhuma pessoa da instituição social, que estava em funcionamento no horário da colisão. Por pouco, o caminhão não atingiu o quarto onde ela estava.

Marcos Rangel morava em Cajazeiras 3 e trabalhava como motorista da Embasa há poucos meses. Inconformada com a perda do filho, a mãe, Janete Xavier dos Santos, preferiu não se pronunciar.

Leia reportagem completa na edição impressa do Jornal A Tarde desta segunda-feira, 27, ou, se você é assinante, acesse aqui a versão digital.

adblock ativo